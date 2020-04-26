رغم مطالبته إياها بالتوقف عن نشر الصور المثيرة.. والدة نجم روما تنشر صورة لها "بالبكيني"

نشرت فرانشيسكا كوستا البالغة 42 عاما والدة نيكولو زانيولو نجم روما الإيطالي البالغ 20 عاما، صورة لها بلباس البحر "البكيني" عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام".

وذكرت العديد من التقارير الإيطالية أن زانيولو انتقد أمه عدة مرات على نشرها صورا مثيرة عبر حسابها في "إنستغرام" الذي يتابعه حوالي 400 ألف شخص.

La mamma di #Zaniolo in bikini fa impazzire il web: ‘Se non viene Nicolò vieni tu alla #Juve!’ FOTO HOT https://t.co/akOzYIYwLEpic.twitter.com/jx545eRKM6 — calciomercato.com (@cmdotcom) April 26, 2020

حتى أن زانيولو علق بشكل علني على صورة نشرتها والدته العام الماضي، قائلا: "أوقفوا أمي. ماذا تفعلين في هذه الصور؟ عمرك 40 عاما".

Chelsea target Nicolo Zaniolo urges mum to stop posting sexy Instagram selfies https://t.co/usrkwZjA67pic.twitter.com/MZ7Px6tspl — Mirror Football (@MirrorFootball) February 15, 2019

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ويغيب زانيولو نجم "الذئاب" الواعد عن الملاعب منذ يناير الماضي بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى خلال مباراة فريقه أمام يوفنتوس بعد تدخل عنيف من الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع "السيدة العجوز".

المصدر: RT