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رغم مطالبته إياها بالتوقف عن نشر الصور المثيرة.. والدة نجم روما تنشر صورة لها "بالبكيني"

الرياضة

رغم مطالبته إياها بالتوقف عن نشر الصور المثيرة.. والدة نجم روما تنشر صورة لها
francescacosta/instagram
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نشرت فرانشيسكا كوستا البالغة 42 عاما والدة نيكولو زانيولو نجم روما الإيطالي البالغ 20 عاما، صورة لها بلباس البحر "البكيني" عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام".

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وذكرت العديد من التقارير الإيطالية أن زانيولو انتقد أمه عدة مرات على نشرها صورا مثيرة عبر حسابها في "إنستغرام" الذي يتابعه حوالي 400 ألف شخص.

حتى أن زانيولو علق بشكل علني على صورة نشرتها والدته العام الماضي، قائلا: "أوقفوا أمي. ماذا تفعلين في هذه الصور؟ عمرك 40 عاما".

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ويغيب زانيولو نجم "الذئاب" الواعد عن الملاعب منذ يناير الماضي بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى خلال مباراة فريقه أمام يوفنتوس بعد تدخل عنيف من الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع "السيدة العجوز".

المصدر: RT

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