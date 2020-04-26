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النمساوي تيم لا يريد المساهمة في صندوق دعم لاعبي كرة المضرب.. تعرف على السبب!

الرياضة

النمساوي تيم لا يريد المساهمة في صندوق دعم لاعبي كرة المضرب.. تعرف على السبب!
Reuters
لاعبا كرة المضرب الإسباني رافائيل نادال والنمساوي دومينيك تيم
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أبدى لاعب كرة المضرب النمساوي دومينيك تيم عدم رغبته في المساهمة في الصندوق المشترك لمساعدة اللاعبين الذين يواجهون صعوبات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، لأنهم بنظره لا يستحقونها.

وسئل تيم في حديث لصحيفة "كرونن" النمساوية عن إعلان سلطات كرة المضرب إنشاء صندوق دعم للاعبين الذين يعانون جراء تفشي وباء كورونا، قبل أن ينضم إليها في مسعاها الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أولا في العالم والنجمين الإسباني رافائيل نادال والسويسري روجر فيدرر.

وقال تيم تعليقا على هذا الأمر: "بصراحة، يتعين علي القول بأنه لا يوجد لاعب تنس يكافح من أجل أن يعيش حتى اللاعبين الأقل تصنيفا".

وأشار إلى أن خبرته في المنافسة في دورات "فيوتشر" أثبتت له بأن "العديد من اللاعبين لا يمنحون جهودهم لرياضتهم ولا يعيشون كمحترفين وبالتالي لا أجد أي مبرر لمنح هؤلاء اللاعبين مبالغ مالية".

وتابع: "أفضل منح هذه المساعدات إلى أشخاص أو منظمات هم في حاجة فعلية إليها".

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وتوقف النشاط في عالم الكرة الصفراء منذ مطلع مارس الماضي وحتى منتصف يوليو المقبل على أقل تقدير بسبب الحجر المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا.

المصدر: أ ف ب

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