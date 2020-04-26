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دي خيا يلمح إلى بقائه لسنوات عدة في صفوف "الشياطين الحمر"

الرياضة

دي خيا يلمح إلى بقائه لسنوات عدة في صفوف
Reuters
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ألمح دافيد دي خيا حارس مرمى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي والمنتخب الإسباني لكرة القدم، إلى بقائه لسنوات إضافية عدة مع الفريق الذي يدافع عن ألوانه منذ نحو تسعة أعوام.

وقال دي خيا البالغ 29 عاما في تصريح للموقع الرسمي لناديه: "نعم، أنا أتقدم في العمر. لكن مجرد كوني جزءا من هذا الفريق هو أمر مدهش".

وأضاف: "تصوروا، 10 سنوات، إنها بمثابة الحلم. أمر رائع أن تخوض مباريات مدافعا عن ألوان هذا النادي، وبالتالي آمل في البقاء هنا لسنوات عدة".

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وجدد دي خيا عقده مع "الشياطين الحمر" في سبتمبر الماضي لأربع سنوات إضافية (حتى 2023)، وسيحتفل العام المقبل بمرور 10 سنوات على انتقاله إلى صفوف اليونايتد عندما كان بعمر العشرين عام 2011 آتيا من أتلتيكو مدريد، في صفقة بلغت قيمتها حوالي 24 مليون دولار.

ووضع الحارس الدولي الإسباني من خلال هذا التجديد، حدا للتكهنات بشأن مستقبله، لاسيما الحديث المتكرر عن رغبته بالانتقال الى صفوف ريال مدريد الإسباني.

ولا يزال أليكس ستيبني الحارس الذي دافع لأطول فترة عن شباك اليونايتد، وذلك لمدة 12 عاما في الستينات والسبعينات من القرن الماضي.

المصدر: أ ف ب

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