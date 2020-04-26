إيفرتون ينبه كين بعد تسريب صور من حفل مع عارضات أزياء

وجه إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم تنبيها شديد اللهجة إلى مهاجمه الإيطالي مويز كين، بعد إقامته حفلا في منزله، مخالفا قواعد التباعد الاجتماعي المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأفاد إيفرتون في بيان نشرته وسائل إعلام ليل السبت أنه: "هالنا اكتشاف أن لاعبا في الفريق الأول تجاهل نصائح الحكومة وسياسة النادي في ما يتعلق بأزمة فيروس كورونا المستجد. لقد أعرب النادي بشكل صارم للاعب عن خيبة أمله (جراء هذا التصرف)، وكان واضحا بالتشديد على أن خطوات كهذه هي غير مقبولة".

وشدد القطب الثاني لمدينة ليفربول الشمالية على أنه كرر دائما "أهمية اتباع كل الارشادات الحكومية، بما فيها القواعد والنصائح بشأن (التصرف) داخل المنزل وخارجه، وذلك عبر توجيهات رسمية لكل أفراده بما يشمل اللاعبين"، معتبرا أن على الجميع التقيد بها لاسيما من أجل مساعدة العاملين في مجال توفير العناية الصحية وتقدير "الجهد والتضحية" اللذين يبذلونهما.

EXCLUSIVE Everton 'appalled' after Moise Kean films himself hosting raunchy lockdown partyhttps://t.co/7x1hplYrR1pic.twitter.com/mTnqzumoOX — Daily Star Sport (@DailyStar_Sport) April 25, 2020

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وأشارت تقارير صحافية إنجليزية الى أن كين البالغ 20 عاما نشر عبر مجموعة خاصة على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، شريطا مصورا من حفلة أقامها في منزله شاركت فيها عارضات أزياء، واستمرت حتى وقت متأخر من الليل، في ظل فرض السلطات في المملكة المتحدة قيودا صارمة على حركة التنقل والتجمع من أجل مكافحة وباء كوفيد-19.

وانضم كين إلى عدد من لاعبي أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الذين تم كشف مخالفتهم لتعليمات الوقاية الصحية في الآونة الأخيرة، وأبرزهم مدافع مانشستر سيتي كايل ووكر، ولاعبا توتنهام هوتسبر الفرنسي موسى سيسوكو والعاجي سيرج أورييه.

المصدر: " أ ف ب"