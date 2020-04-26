لافروف: ناد أوروبي كبير طلب مساعدة روسية بشأن كورونا (فيديو)

كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن ناديا أوروبيا كبيرا طلب من مؤسسة روسية المساعدة في مكافحة فيروس كورونا.

وقال لافروف خلال حديثه لبرنامج "اللعبة الكبرى" على شاشة القناة الأولى الروسية: "هناك حادثة كدت لا أصدق أمرها، لولا أني رأيت الوثائق الأصلية الخاصة بها بنفسي، والتي تتعلق بناد أوروبي عظيم لكرة قدم، بل هو أحد أهم نوادي كرة القدم في أوروبا والعالم، طلب المساعدة من أصدقائه في إحدى المؤسسات الروسية لتقدم له مواد وأشياء أولية حتى مقابل المال".

Европейский топ-клуб обратился в Россию за помощью из-за коронавируса. Лавров рассказал, как это было 😳



➡ https://t.co/fniuJ1zJc4pic.twitter.com/tyuSdtWP9Q — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) April 25, 2020

Глава МИД Сергей Лавров на @channelone_rus - об обращении европейского футбольного клуба-гранда в российский негосударственный фонд за помощью в связи с #коронавирус:

- Получив позитивный ответ от фонда, клуб вдруг сказал, что по непонятной причине им не разрешили это сделать. pic.twitter.com/DtbqdvhOyq — Артем Локалов (@lokalov) April 25, 2020

وأضاف الوزير الروسي: "عندما أبدت المؤسسة الروسية غير الحكومية موافقتها أرسل النادي بشكل مفاجئ رسالة مفادها" نعتذر، ولكن لأسباب غير مفهومة لا يمكن لهذه العملية أن تتم، إذ لم يسمحوا لنا بالقيام بها".

المصدر: TV1