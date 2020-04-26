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لافروف: ناد أوروبي كبير طلب مساعدة روسية بشأن كورونا (فيديو)

الرياضة

لافروف: ناد أوروبي كبير طلب مساعدة روسية بشأن كورونا (فيديو)
eurosport.ru
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كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن ناديا أوروبيا كبيرا طلب من مؤسسة روسية المساعدة في مكافحة فيروس كورونا.

وقال لافروف خلال حديثه لبرنامج "اللعبة الكبرى" على شاشة القناة الأولى الروسية: "هناك حادثة كدت لا أصدق أمرها، لولا أني رأيت الوثائق الأصلية الخاصة بها بنفسي، والتي تتعلق بناد أوروبي عظيم لكرة قدم، بل هو أحد أهم نوادي كرة القدم في أوروبا والعالم، طلب المساعدة من أصدقائه في إحدى المؤسسات الروسية لتقدم له مواد وأشياء أولية حتى مقابل المال".

وأضاف الوزير الروسي: "عندما أبدت المؤسسة الروسية غير الحكومية موافقتها أرسل النادي بشكل مفاجئ رسالة مفادها" نعتذر، ولكن لأسباب غير مفهومة لا يمكن لهذه العملية أن تتم، إذ لم يسمحوا لنا بالقيام بها".

المصدر: TV1

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