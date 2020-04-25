تسريبات صور خادشة للحياء في حفلة مع عارضات أزياء تهدد كين بعقوبات كبيرة

نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية تقريرا، كشفت فيه استضافة الإيطالي مويس كين مهاجم إيفرتون الإنجليزي حفلة جماعية شاركت فيها عارضات أزياء، رغم الحظر الصحي للحد من انتشار كورونا.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن مسؤولي نادي إيفرتون في صدمة كبيرة من لاعبهم الشاب، بعد تسريب صور الحفلة.

EXCLUSIVE Everton 'appalled' after Moise Kean films himself hosting raunchy lockdown partyhttps://t.co/7x1hplYrR1pic.twitter.com/mTnqzumoOX — Daily Star Sport (@DailyStar_Sport) April 25, 2020

وأشارت الصحيفة إلى أن أحد المدعوين للحفلة التي استمرت حتى ساعات الصباح، أرسل صورا ومقاطع فيديو خادشة للحياء إلى مجموعة مغلقة عبر تطبيق "سناب شات"، وأرفقها مازحا بالقول: "حجر صحي نظيف".

"Appalled!"



Everton furious with Moise Kean after hosting coronavirus lockdown partyhttps://t.co/tMWbMzuQAkpic.twitter.com/xPXCS0EWy1 — Mirror Football (@MirrorFootball) April 25, 2020

ويتوقع أن تفرض إدارة إيفرتون عقوبات تأديبية كبيرة على كين لخرقه الفاضح لقواعد الحجر الصحي المفروض من السلطات للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

Moise Kean is likely to face disciplinary action from Everton after the striker has broken strict Coronavirus lockdown rules and hosted a raunchy lockdown party at his home. (Source - Daily Star via @EvertonNewsFeed) pic.twitter.com/F4qmOQNRCO — FOOTBALL FORUM (@FFfootballforum) April 25, 2020

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المصدر: dailystar.co.uk