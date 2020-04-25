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تسريبات صور خادشة للحياء في حفلة مع عارضات أزياء تهدد كين بعقوبات كبيرة

الرياضة

تسريبات صور خادشة للحياء في حفلة مع عارضات أزياء تهدد كين بعقوبات كبيرة
dailystar.co.uk
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نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية تقريرا، كشفت فيه استضافة الإيطالي مويس كين مهاجم إيفرتون الإنجليزي حفلة جماعية شاركت فيها عارضات أزياء، رغم الحظر الصحي للحد من انتشار كورونا.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن مسؤولي نادي إيفرتون في صدمة كبيرة من لاعبهم الشاب، بعد تسريب صور الحفلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن أحد المدعوين للحفلة التي استمرت حتى ساعات الصباح، أرسل صورا ومقاطع فيديو خادشة للحياء إلى مجموعة مغلقة عبر تطبيق "سناب شات"، وأرفقها مازحا بالقول: "حجر صحي نظيف".

ويتوقع أن تفرض إدارة إيفرتون عقوبات تأديبية كبيرة على كين لخرقه الفاضح لقواعد الحجر الصحي المفروض من السلطات للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

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المصدر: dailystar.co.uk

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