والد حبيب يدخل المستشفى وصديقه يكشف نوع مرضه (صورة)

ذكرت العديد من التقارير اليوم السبت، أن عبد المناف نورمحمدوف البالغ 57 عاما، مدرب ووالد المقاتل الروسي حبيب بطل منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA"، قد أدخل المستشفى.

ونشر رمضان رابادانوف المعلق الشهير وصديق عبد المناف نورمحمدوف صورة تجمعهما عبر صفحته الرسمية في "إنستغرام" متمنيا الشفاء العاجل لصديقه من التهاب رئوي.

وأرفق رابادانوف الصورة بالقول: "مرض عبد المناف محمدوفيتش. تمكنت تقريبا من تجهيز الحديقة، وأخرجت القمامة، وزرعت صفا من الأشجار الجديدة، ووضعت مقاعد جميلة على طول المسارات، ولم تحضر أمس إلى الحديقة".

وأضاف: "آمل أن يشفى صديقي من الالتهاب الرئوي سريعا وأن يأتي إلى الحديقة مرة أخرى".

Отец Хабиба госпитализирован с пневмонией 😱



Здоровья 💪https://t.co/EWi9GLwgUZ



📷 инстаграм Нурмагомедова pic.twitter.com/7GswvC82ri — Матч ТВ (@MatchTV) April 25, 2020

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يذكر أن حبيب يحتفظ بسجل خال من الهزائم خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، بـ28 فوزا في 28 نزالا.

المصدر: matchtv.ru