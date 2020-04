والد حبيب يدخل المستشفى وصديقه يكشف نوع مرضه (صورة)

View this post on Instagram

Заболел Абдулманап Магомедович. Почти успел обустроить парк, вывез мусор, посадил аллею из новых деревьев, поставил вдоль дорожек красивые скамейки, а вчера не пришел в парк. Надеюсь, пневмония не сильно зацепит моего друга и он снова придет в парк.