مدرب المنتخب السعودي يعلن تخفيض راتبه بسبب كورونا

أعلن مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رونار اليوم السبت، تخفيض راتبه دعما لإدارات الصحة في المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال رونار في تغريدة على حسابه في "تويتر": "قررت المشاركة في دعم إدارات الصحة في البلاد عن طريق تخفيض راتبي".

وأضاف: "لقد اتخذت هذه المبادرة من أجل دعم جميع الجهود المبذولة في مكافحة فيروس كورونا. أتمنى لكم كل التوفيق، ابقوا في المنزل".

I decided to participate at my level in the support of the country's health administrations by reducing my salary. I took this initiative in order to support all the efforts made in the fight against the #cononavirus. Wishing you all the best, stay at home.@SaudiNT@AbdulazizTFpic.twitter.com/gF0cbEDjRW — Hervé Renard (@Herve_Renard_HR) April 25, 2020

وعلق الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على مبادرة رونار بتغريدة جاء فيها: "شكرا لك مدربنا الرائع على مبادرتك بتخفيض راتبك في ظل أزمة فيروس كورونا".

شكرًا لك مدربنا الرائع على مبادرتك بتخفيض راتبك في ظل أزمة فيروس #كورونا ❤.https://t.co/75Wgs5GeKx — المنتخب السعودي (@SaudiNT) April 25, 2020

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وجاء قرار رونار بعد أيام عن اتفاق أندية الكرة السعودية على خفض رواتب اللاعبين بنسبة 50 بالمئة في ظل توقف المباريات منذ أكثر من شهر وتحديدا منذ الخامس عشر من مارس الماضي بسبب انتشار فيروس "كوفيد 19".

وتولى رونار مهمة تدريب "الخضر" خلفا للأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، الذي انتهى تعاقده عقب كأس آسيا الأخيرة في الإمارات.

المصدر: أ ف ب