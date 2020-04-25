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مدرب المنتخب السعودي يعلن تخفيض راتبه بسبب كورونا

الرياضة

مدرب المنتخب السعودي يعلن تخفيض راتبه بسبب كورونا
Globallookpress Elmar Kremser/SVEN SIMON
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أعلن مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رونار اليوم السبت، تخفيض راتبه دعما لإدارات الصحة في المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال رونار في تغريدة على حسابه في "تويتر": "قررت المشاركة في دعم إدارات الصحة في البلاد عن طريق تخفيض راتبي".

وأضاف: "لقد اتخذت هذه المبادرة من أجل دعم جميع الجهود المبذولة في مكافحة فيروس كورونا. أتمنى لكم كل التوفيق، ابقوا في المنزل".

وعلق الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على مبادرة رونار بتغريدة جاء فيها: "شكرا لك مدربنا الرائع على مبادرتك بتخفيض راتبك في ظل أزمة فيروس كورونا".

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وجاء قرار رونار بعد أيام عن اتفاق أندية الكرة السعودية على خفض رواتب اللاعبين بنسبة 50 بالمئة في ظل توقف المباريات منذ أكثر من شهر وتحديدا منذ الخامس عشر من مارس الماضي بسبب انتشار فيروس "كوفيد 19".

وتولى رونار مهمة تدريب "الخضر" خلفا للأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، الذي انتهى تعاقده عقب كأس آسيا الأخيرة في الإمارات.

المصدر: أ ف ب

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