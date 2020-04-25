دولة أوروبية تقرر فتح الملاعب وتخفيف القيود على الرياضة

تخطط بولندا لإعادة فتح الأماكن الرياضية غير المسقوفة في الرابع من مايو المقبل، كما ستسمح بعودة مباريات الدوري المحلي الأول لكرة القدم بحلول نهاية الشهر المقبل.

وبدأت بولندا في تخفيف بعض القيود في وقت سابق من الشهر الجاري قائلة إن هذه الإجراءات كلفت الاقتصاد كثيرا.

وفي إطار ذلك أعادت فتح الغابات والمتنزهات وخففت القيود المتعلقة بعدد الأشخاص المسموح بتواجدهم في المحلات التجارية.

Prime Minister Mateusz Morawiecki said the Polish football season could restart at the end of May behind closed doors, after it was suspended last month because of the coronavirus pandemic.

https://t.co/KZHse6r2bn — Daily Tribune Sports (@TribuneSportsPh) April 25, 2020

وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي في مؤتمر صحفي اليوم السبت: "الرياضة جزء مهم من الاقتصاد الوطني وهي تسهم في تحسين الصحة، ونحن ندرك مدى أهميتها في العودة للأوضاع الطبيعية".

وأضاف أن المرحلة التالية في تخفيف القيود الوقائية على الرياضة ستشمل إعادة فتح القاعات الرياضية المغلقة تليها أحواض السباحة وأندية اللياقة البدنية.

⚠️WAŻNY KOMUNIKAT⚠️

Od 4 maja otwarte będą boiska, orliki, stadiony sportowe, tory gokartowe, stadniny oraz korty dla maksymalnie 6 osób. Jest zgoda na start rozgrywek piłkarskich i żużlowych. Tak zadecydował dziś Mateusz Morawiecki. pic.twitter.com/idxnbi3aJd — Ekstraklasowe Przemyślenia (@EPrzemyslenia) April 25, 2020

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كما ستسمح بولندا بعودة مباريات دوري كرة القدم الأول في نهاية مايو المقبل دون جمهور وبعودة سباقات الدراجات النارية في منتصف يونيو.

وحتى اليوم السبت وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي والبالغ عدد سكانها 38 مليون نسمة إلى 11.067 حالة، بينما وصل عدد ضحايا العدوى إلى 499 حالة وفاة.

المصدر: رويترز