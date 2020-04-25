بعد تقارير عن رحيله.. تشيلسي يعتزم تمديد عقد جيرو

ذكرت العديد من التقارير، أن نادي تشيلسي الإنجليزي سيلجأ الى خيار تمديد عقد مهاجمه الدولي الفرنسي أوليفيه جيرو لعام إضافي حتى يونيو 2021.

وينتهي عقد جيرو البالغ 33 عاما مع النادي اللندني في يونيو المقبل مع خيار التمديد لعام إضافي.

Olivier Giroud is set to sign a contract extension at Chelsea.



More: https://t.co/qvESGfDFgL#bbcfootballpic.twitter.com/VC3r76VuuG — BBC Sport (@BBCSport) April 25, 2020

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وبعد أن وصل جيرو إلى الـ"بلوز" من الغريم أرسنال في يناير 2018، عانى كثيرا لإيجاد مكان له في التشكيلة الأساسية لتشيلسي ما دفعه إلى التفكير بمغادرة النادي. إلا أنه نجح في إقناع المدرب فرانك لامبارد بالاستعانة بخدماته لاسيما مع مطلع العام الحالي قبل تعليق منافسات الدوري الممتاز منذ منتصف شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويعتبر جيرو، ثالث أفضل هداف في تاريخ المنتخب الفرنسي حامل لقب كأس العالم 2018.

وسجل جيرو 38 هدفا في 95 مباراة مع منتخب "الديوك"، ويحتل المركز الثالث على قائمة هدافي المنتخب الفرنسي على مر العصور التي يتصدرها تيري هنري برصيد 51 هدفا، يليه ميشيل بلاتيني برصيد 41 في مركز الوصافة.

المصدر: أ ف ب+ وكالات