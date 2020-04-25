بالفيديو.. فينوس ويليامز تجري حصة تمرينات غير اعتيادية مع نجم كرة القدم الأمريكية

أجرت لاعبة التنس فينوس ويليامز ولاعب كرة القدم الأمريكي روب غرونكوسكي حصة تدريبية غير عادية، حيث استبدلا الأوزان بجوائز البطولات.

وقام الرياضيان بترتيب تمرين مشترك بينهما عبر بث مباشر على "إنستغرام"، واستخدما أوزانا غير عادية لتأدية التمارين، حيث حملت ويليامز بين يديها كأس بطولة أمريكا المفتوحة، فيما استخدم لاعب كرة القدم البالغ 30 عاما كأس السوبر بول.

فازت ويليامز ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة عامي 2000 و2001.

وفاز غرونكوسكي الذي قرر العودة عن الاعتزال الذي أعلنه في عام 2018، والانضمام إلى صفوف فريق Tampa Bay Buccaneers، بمباراة السوبر بول ثلاث مرات.

المصدر: "وسائل التواصل الإجتماعي"