بالصور.. دراج إيطالي محترف يمارس خدمة التوصيل في زمن كورونا

عمد الدراج المحترف أومبرتو مارينغو إلى ممارسة خدمة التوصيل على دراجته كي يحافظ على لياقته بدلا من المشاركة في طواف إيطاليا للدراجات الهوائية الذي تأجل بسبب فيروس كورونا.

وقال الدراج الإيطالي: "الزبائن مندهشون، خصوصا وأنني أحاول دوما الصعود على السلالم بدلا من المصعد لكي أتدرب أكثر، لكن الأهم أنني الوحيد الذي يقوم بذلك على الدراجة، لذا يندهشون لرؤية دراج".

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تم اختيار فريق الدراج البالغ 27 عاما "فيني زابو-كي تيم أم" للمشاركة في طواف إيطاليا الذي كان يتعين انطلاقه في 9 مايو من بودابست، وكان يأمل في التواجد على خط الانطلاق.

وبعد ظهر كل يوم، يقوم مارينغو بجولته المتضمنة بين 20 و30 خدمة توصيل من ثلاثة متاجر في كولينيو، وذلك لمسافة يومية بين 50 و60 كيلومترا وصلت إلى سبعين قبل عيد الفصح.

ويسمح هذا الخروج اليومي له بتقليص جرعة التمارين المنزلية التي فرضها عليه مدربه.

ويوضح مارينغو مبتسما: "لم أحب أبدا هذا الأمر، أفضل الخروج تحت الأمطار بدلا من التدرب في المنزل، هذا أيضا أحد الأسباب التي دفعتني للقيام بالتوصيل، تغيير قليل في الأفكار والاسترخاء من الناحية النفسية".

لكن الهدف الأساس في مكان آخر "هو أن أكون مفيدا تجاه بيئتي".

المصدر: "أ ف ب"