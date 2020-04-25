بالصور.. قطة "حامل" تصر على اقتحام مباراة في الدوري الأوروبي الوحيد الذي لم يعلق

اقتحمت قطة مجريات مباراة في الجولة السادسة من الدوري البيلاروسي لكرة القدم، الدوري الأوروبي الوحيد الذي لم تعلق مبارياته رغم تفشي فيروس كورونا.

وتفاجأ الجميع بدخول قطة "حامل" إلى أرض الميدان في الشوط الأول من المباراة التي جمعت ناديي سموليفيتشي ودينامو مينسك أمس الجمعة، لكن سرعان ما أبعدها جامع الكرات المتواجد إلى جانب حدود المستطيل الأخضر.

إلا أن القطة عادت من جديد في الشوط الثاني من المباراة، لكنها بقيت مستلقية على حافة الميدان تتابع مجريات اللقاء الذي انتهى لمصلحة سموليفيتشي 3-1.

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واستمرت منافسات كرة القدم في بيلاروس بحضور الجماهير، في ظل اتخاذ إجراءات وقائية بسيطة قبل دخول الجماهير إلى الاستاد (قياس الحرارة) لكن بعيدا عن إجرارات الحظر مثل تلك التي اتخذت خاصة لدى جيرانها من الدول الأوروبية.

المصدر:eurosport.ru