شاهد.. "السلطان" يتحدى كورونا ويلتقط صورة مع 21 فتاة (فيديو وصور)

شارك النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان الإيطالي، بحصة تدريبية مع فريق هاماربي أحد أندية الدرجة الأولى في السويد والذي يملك فيه أسهم كبيرة.

وظهر إبراهيموفيتش الملقب بـ"السلطان" على المستطيل الأخضر يقوم بتدريبات جماعية رفقة لاعبي هاماربي، مستغلا استمرار الحياة بشكل شبه طبيعي في بلاده، إذ لم يعلن البلد الإسكندنافي عن حظر للتجوال بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونشر نادي هاماربي صورا لإبراهيموفيتش بلباس النادي أثناء زيارته لمقر تدريبات فريق السيدات اللواتي التقطن صورة تذكارية مع أسطورة كرة القدم السويدية.

ويظهر في الصورة "السلطان" رفقة 21 لاعبة و4 من أعضاء الجهاز الفني.

Hammarbyfotboll/twitter

Kvällssol och ett uppskattat gästspel på Hammarby IP när damerna fortsatte fila på formen. Stockholm Challenge är som bekant uppskjutet tills vidare. #Bajenpic.twitter.com/G6MRu1TdPy — Hammarby Fotboll (@Hammarbyfotboll) April 23, 2020

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وعاد إبراهيموفيتش إلى السويد في مارس الماضي بعد توقف الدوري الإيطالي إلى أجل غير مسمى.

المصدر: Hammarbyfotboll/twitter