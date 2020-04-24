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البرازيلي كوتينيو خضع لجراحة ناجحة في كاحله ستبعده أسبوعين

الرياضة

البرازيلي كوتينيو خضع لجراحة ناجحة في كاحله ستبعده أسبوعين
AFP Odd ANDERSEN
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أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني في بيان رسمي اليوم الجمعة، أن نجمه البرازيلي فيليب كوتينيو المعار من برشلونة الإسباني خضع لجراحة ناجحة في كاحله الأيمن.

وجاء في بيان النادي البافاري: "خضع فيليب كوتينيو الجمعة لجراحة في كاحله الأيمن، حيث أزيل فتات مفاصل ليّن. حققت الجراحة نجاحا. سيبدأ البرازيلي برنامج تأهيله بعد 14 يوما تقريبا".

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وسيكون متاحا لكوتينيو البالغ 27 عاما أن يعود لاكمال ما تبقى من الدوري الألماني "البوندسليغا"، بعد تعليق منافساته منذ منتصف مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر استئناف "البوندسليغا" في الـ9 من مايو المقبل دون جماهير شرط الحصول على ضوء أخضر حكومي، بسبب حظر التجمعات العامة في ألمانيا حتى نهاية أغسطس.

ويتصدر البايرن حاليا ترتيب الدوري الألماني برصيد 55 نقطة وبفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه بوروسيا دورتموند.

المصدر: أ ف ب

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