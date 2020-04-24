صحيفة: تأجيل جديد لبطولة فرنسا المفتوحة بكرة المضرب

ذكرت صحيفة "Le Parisien" الفرنسية اليوم الجمعة، أن بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب، ثانية البطولات الأربع الكبرى، سيتم تأجيل انطلاقها أسبوعا إضافيا.

وحسب الصحيفة الفرنسية ستنطلق بطولة فرنسا المفتوحة في الـ27 من سبتمبر المقبل، على أن يسبق ذلك أسبوع من التصفيات.

وكان مقررا في البدء إقامة البطولة التي تستضيفها ملاعب رولان غاروس على الأرض الترابية، بين 24 مايو والسابع من يونيو، لكن تفشي وباء فيروس كورونا، أدى إلى تأجيلها للفترة بين 20 سبتمبر والرابع من أكتوبر.

[INFO LE PARISIEN] Roland-Garros décalé au 27 septembre



➡️ Reprogrammés une première fois du 20 septembre au 4 octobre, les Internationaux de France vont être, selon nos informations, décalés d’une semaine > https://t.co/YuFbZVGkRppic.twitter.com/DIZwECAez9 — Le Parisien (@le_Parisien) April 23, 2020

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ولم تقتصر أضرار فيروس "كوفيد-19"، على بطولة الغراند سلام الثانية، بل كان له تبعات سيئة على الرياضة عامة حول العالم.

وأسفر انتشار الفيروس عن تعليق المنافسات من قبل رابطتي المحترفين والمحترفات منذ أوائل شهر مارس حتى 13 يوليو على أقل تقدير، كما تم إلغاء بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية.

المصدر: أ ف ب