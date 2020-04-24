شاهد.. صديقة كريستيانو رونالدو تواصل حصد الأرقام بتمارين الأرداف

نشرت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فيديو تقوم فيه بتمارين الأرداف، حيث حقق في غضون ثلاث ساعات، أكثر من مليون مشاهدة.

واستعرضت جورجينا طرقها في المحافظة على لياقتها خلال فترة الحجر الصحي والتزامها بالتمرينات الرياضية لتبقى في أفضل صورة.

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وتخطى الفيديو خلال ساعات قليلة حاجز المليوني مشاهدة ولاقى إعجاب متابعيها البالغ عددهم 17.7 مليون متابع، إذ تحتل وصافة قائمة عدد متابعي نجمات موقع "إنستغرام" في إسبانيا.

بدوره يحرص مهاجم يوفنتوس الإيطالي على مشاركة جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كل فترة في إبراز التدريبات واللحظات الطريقة التي يعيشها "الدون" مع شريكته وأطفاله الأربعة في المنزل خلال فترة العزل الصحي التي يقضيها في إحدى جزر البرتغال.

المصدر: insatgram \ georginagio