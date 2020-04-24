اتهام لاعب توتنهام بسوء السلوك بعد مشاجرة مع مشجع (فيديو)

اتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الخميس إيريك داير لاعب توتنهام هوتسبير بسوء التصرف بعد مشاجرة مع مشجع عقب الهزيمة بركلات الترجيح أمام نوريتش سيتي ضمن كأس الاتحاد الشهر الماضي.

وقال الاتحاد في بيان: "تم توجيه تهمة سوء التصرف إلى إيريك داير لانتهاك المادة A/3 من لوائح الاتحاد الإنجليزي".

وتابع البيان: "تصرف لاعب وسط توتنهام عقب المباراة التي أقيمت في كأس الاتحاد على ملعب الإمارات أمام نوريتش سيتي يوم الأربعاء الموافق الرابع من مارس بشكل غير لائق أو ينطوي على تهديد لآخرين".

وقال جوزيه مورينيو مدرب توتنهام وقتها إنه يتعاطف مع داير لكن تصرفه كان خاطئا.

‬ وأمهل الاتحاد داير حتى الثامن من مايو للرد على الاتهام.

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وبدا لاعب إنجلترا، الذي نفذ واحدة من ركلات ترجيح فريقه بنجاح بعد التعادل 1-1 عقب وقت إضافي، غاضبا بعد المباراة وذهب إلى مشجع.

وأظهر مقطع فيديو داير يقفز من فوق المقاعد ويدخل في مشاجرة مع أحد الجماهير قبل أن يتدخل رجال الأمن وبعض المشجعين الآخرين.

وودع توتنهام مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد خسارته على أرضه بركلات الترجيح بـ3 مقابل 2 عقب انتهاء مواجهة دور الـ16 بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

المصدر: "رويترز"