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إلغاء بطولة أوروبا لألعاب القوى في فرنسا بسبب فيروس كورونا

الرياضة

إلغاء بطولة أوروبا لألعاب القوى في فرنسا بسبب فيروس كورونا
Sputnik Максим Богодвид
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أعلن الاتحاد الأوروبي لألعاب القوى الخميس، إلغاء بطولة أوروبا لأم الألعاب 2020، والتي كانت مقررة في العاصمة الفرنسية باريس بالفترة بين 25 و30 أغسطس بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال الاتحاد الأوروبي لألعاب القوى في بيان رسمي: "قرار إلغاء البطولة‭‭‭ ‬‬‬كان مدفوعا بجائحة فيروس كورونا والمخاطر المرتبطة بالوضع الحالي الذي لا يزال بعيدا عن السيطرة فضلا عن الحظر المفروض حاليا على التجمعات في فرنسا".

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وأضاف أن القرار تأثر جزئيا بنصيحة اللجنة الطبية التابعة للاتحاد الفرنسي لألعاب القوى بعد تقييم للمخاطر المحتملة على الجماهير والمسؤولين.

وقال دوبرومير كارامارينوف الرئيس المؤقت للاتحاد الأوروبي لألعاب القوى بهذا الخصوص: "كنا نأمل في هذه الظروف الصعبة أن نمنح لاعبي ألعاب القوى الأوروبيين حدثا كبيرا يستعدون من أجله في نهاية الصيف. لكن للأسف أبلغتنا اللجنة المحلية المنظمة والاتحاد الفرنسي لألعاب القوى اليوم أنه بعد مناقشات مع السلطات الفرنسية المختصة لم يعد بمقدورهم المضي قدما في إقامة البطولة في موعدها المحدد".

المصدر: رويترز

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