شفاء جميع لاعبي سمبدوريا المصابين بفيروس كورونا

أعلن نادي سمبدوريا الإيطالي اليوم الخميس، أن لاعبيه الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد خلال الشهر الأخير، تماثلوا جميعهم للشفاء.

وقال النادي في بيان رسمي: "جميع اللاعبين الذين كشفت الاختبارات إيجابية تحاليلهم سابقا، حصلوا على تصريح يؤكد شفاءهم من فيروس كورونا بعد أن جاءت نتائج تحاليلهم اليوم سلبية".

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وكان المهاجم مانولو جابياديني، أول لاعب من سمبدوريا يصاب بكورونا، وبعده أصيب 6 لاعبين من الفريق بالفيروس هم، ألبين إيكدال، أنتونينو لاجومينا، مورتن ثورسبي، جاكوب جانكتو، فابيو ديباولي وبارتوس بيريزينسكي.

يذكر أن الدوري الإيطالي معلق حتى إشعار آخر، بسبب توقف كافة الأنشطة الرياضية في إيطاليا التزاما بالحجر المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

المصدر: وكالات