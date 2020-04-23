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تأجيل موعد انتهاء الدوري الإيطالي "الكالتشيو"

الرياضة

تأجيل موعد انتهاء الدوري الإيطالي
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أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الخميس، عن موافقته على تمديد الموسم الكروي في إيطاليا لغاية 2 أغسطس المقبل بدلا من 30 يونيو كما كان مقررا سابقا، في ظل انتشار فيروس كورونا.

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ويأتي قرار الاتحاد الإيطالي بعد ساعات من منح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" فرصة لدوريات "القارة العجوز" لأن تستكمل منافساتها لغاية 3 أغسطس.

وكانت الأندية الإيطالية قد بدأت في الاستعداد للعودة مرة أخرى إلى التدريبات بداية من 4 مايو مع بداية تخفيف الإجراءات الحكومية وفتح البلاد مرة أخرى بعد شهرين من المعاناة، وقد قامت أغلبها باستدعاء لاعبيها المحترفين تحسبا لاستئناف النشاط من جديد.

وتوقفت كافة الأنشطة الرياضية في إيطاليا في منتصف مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد ولم يتضح حتى الآن متى سيتم استئنافها.

المصدر: وكالات

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