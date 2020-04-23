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حارس ليفربول يهنئ المسلمين بشهر رمضان وينشر صورة مع صلاح

الرياضة

حارس ليفربول يهنئ المسلمين بشهر رمضان وينشر صورة مع صلاح
Reuters
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هنأ الإسباني أدريان سان ميغيل حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزي المسلمين، بحلول شهر رمضان المبارك.

ونشر أدريان صورتين له مع نجمي "الريدز" المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني عبر حسابه الشخصي في "تويتر"، وأرفقهما بالقول: "هي أهم لحظة في العام بالنسبة لما يقرب من ملياري مسلم على مستوى العالم".

وتابع أدريان: "إنه شهر يتقرب فيه المسلمون أكثر إلى ربهم يصومون النهار ويحرصون على التواصل مع  العائلات والأصدقاء".

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واختتم بالقول: "رمضان سعيد على جميع الأصدقاء المسلمين".

وأدريان هو الحارس الثاني في ليفربول بعد الحارس البرازيلي أليسون بيكر.

يذكر أن الدوري الإنجليزي متوقف حتى إشعار آخر، بسبب الحجر المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

المصدر: وكالات

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