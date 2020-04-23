"اليويفا" يحدد آلية اختيار المشاركين في دوري الأبطال في حال تعذر استكمال الدوريات

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، أن التأهل إلى نسخة الموسم المقبل من دوري أبطال أوروبا، يجب أن يكون "على أساس الجدارة الرياضية"، في حال تعذر استكمال الدوريات المحلية.

وأكد الاتحاد القاري خلال اجتماع لجنته التنفيذية اليوم الخميس عبر تقنية الاتصال بالفيديو، أنه على الدول دراسة جميع الخيارات الممكنة لإنهاء الموسم الذي توقف منذ منتصف مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحا "إذا تم إنهاء البطولة المحلية قبل الأوان لأسباب مشروعة... سيطلب اليويفا من الدوريات اختيار أندية لتشارك في مسابقات الاتحاد الأوروبي لموسم 2020-2021 على أساس الجدارة الرياضية" المستندة إلى نتائج الموسم الحالي.

The #UEFAExCo today approved a series of guidelines on eligibility for UEFA club competitions in 2020/21.



More information: 👇 — UEFA (@UEFA) April 23, 2020

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ورغم أمل الاتحاد الأوروبي باستكمال الموسم الحالي بطريقة أو بأخرى، فإنه على استعداد الآن للنظر في "أسباب مشروعة" لإنهاء الدوريات المحلية حيث وصلت، مع اعتبار الترتيب الحالي نهائيا واستخدامه كأساس لتحديد الفرق المتأهلة إلى بطولتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي.

ومن المقرر أن تتخذ رابطة الدوري البلجيكي للمحترفين قرارا الأسبوع المقبل بإنهاء الموسم أيضا، ما يعني أن اللقب سيكون من نصيب نادي كلوب بروج الذي كان متصدرا قبل التوقف، كما حال الدوري الإسكتلندي الذي يسير أيضا في الاتجاه ذاته، وذلك خلافا للدوري الألماني الذي يسعى إلى استئناف نشاطه في أوائل مايو المقبل.

المصدر: أ ف ب