الاتحاد المصري لكرة القدم يمدد تعليق المسابقات المحلية

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، تمديد تعليق النشاط الكروي 15 يوما أخرى، بناء على القرارات الصادرة عن رئاسة الوزراء.

ونشر اتحاد الكرة بيانا رسميا، قال فيه: "بناء على القرارات الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين والحد من التجمعات الكبيرة، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مد تعليق نشاط اللعبة اعتبارا من أول مايو 2020 لمدة 15 يوما أخرى، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية".

🔴 مد تعليق نشاط كرة القدم حتى منتصف مايو .....🇪🇬🏆#EFApic.twitter.com/pCBJGcFq1P — EFA.eg (@EFA) April 23, 2020

وأضاف البيان: "وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قام بمد تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من منتصف شهر أبريل الحالي حتى نهايته تماشيا مع قرارات السيد رئيس الوزراء في هذا الشأن والتي بدأت منذ بداية حملة مواجهة فيروس كورونا في مارس الماضي".

وختم البيان: "يأمل الاتحاد المصري لكرة القدم أن تنتهي هذه الظروف التي يعاني منها العالم أجمع حتى يتمكن من استعادة نشاط اللعبة مرة أخرى".

يذكر أن النشاط الكروي في مصر متوقف منذ الـ15 من مارس الماضي للحد من انتشار فيروس كورونا.

المصدر: الاتحاد المصري لكرة القدم