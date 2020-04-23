الخارجية الإسرائيلية تعلق على انسحاب لاعبين مصريين من بطولة للفيفا بسبب مشاركتها فيها!

علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على انسحاب اثنين من لاعبي كرة القدم المصريين من بطولة "الفيفا" للألعاب الإلكترونية (البلاي ستيشن) بسبب مشاركة إسرائيل فيها.

ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" الناطقة باسمها في "فيسبوك"، منشورا اعتبرت خلاله أن اللاعبين المصريين، أحمد الشيخ نجم الأهلي وأحمد حسن كوكا مهاجم نادي أوليمبياكوس اليوناني، خلطا بين الرياضة والسياسة عندما قررا الانسحاب من البطولة بسبب مشاركة لاعب إسرائيلي.

وكان اللاعبان المصريان قد أعلنا في وقت سابق انسحابهما من البطولة الإلكترونية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" تحت مسمى "Fifa Enations Stay and Play" والتي من المقرر أن يذهب العائد منها لضحايا فيروس كورونا المستجد.

وقال اللاعبان إنهما كانا سعيدين بالمشاركة في البطولة، ولكن بعد سحب القرعة قررا الانسحاب.

يذكر أن القرعة أسفرت عن وقوع مصر مع إسرائيل في ذات المجموعة رفقة تركيا ورومانيا.

قد أخبرت لإنضمامي من ضمن المرشحين لتمثيل مصر في مسابقة كأس العالم للفيفا .. تمثيل مصر في اي مكان و مجال أمر مشرف للغاية .. كنت اود بشدة الإشتراك بهذه المسابقة و لكن بعد إعلان القرعة .. فإنه لا يسعني سوى أن أرفض ..🇪🇬❤️ — Ahmed Hassan Kouka (@HassanKouka) April 21, 2020

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المصدر: فيسبوك/ إسرائيل تتكلم بالعربية