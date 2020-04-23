بالفيديو والصور.. نجمة هوليود تتحدث عن تجربتها مع مقاتلة "كسّرت" عظامها
كشفت نجمة هوليود الشهيرة هالي بيري، أنها عانت من كسر عظمي أثناء تصوير فيلمها الجديد Bruised إلى جانب المقاتلة فالنتينا شيفشينكو بطلة UFC في الفنون القتالية المختلطة MMA.
وتلعب الممثلة الأمريكية البالغة 53 عاما في الفيلم الذي تخرجه بنفسها دور مقاتلة MMA تحاول التصالح مع ابنها الصغير بعد التخلي عنه.
وشاركت بيري التصوير المقاتلة المحترفة شيفتشينكو من قرغيزستان التي أشرفت أيضا على تمرينات الممثلة.
واعترفت بيري في أحد البرامج الحوارية أنها تلقت العديد من الضربات القوية التي تسببت لها بالعديد من الكدمات وبعض الكسور، لكنها لم تكشف عن مواقعها.
وقالت بيري: "كان عليها (شيفتشينكو) أن تسدد بعض الركلات الحقيقية وكان علي أن أتلقاها حقا وهذا يكسر بعض العظام، إنها وحش لكني لم أستطع أن أجد معلمة أفضل، وشريكا للتصوير والقتال أفضل منها".
وتابعت: "لقد أضافت الكثير من الواقعية في الفيلم وحتى بالنسبة لي، شعرت أحيانا بأنني كنت أقاتل حقا".
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I miss this guy so much already! @blackrob_bjj_boxing 🔥👊🏾 Its always a good time when Rob is in the house! So Grateful to have spent my last couple of days onset 🎬 with him and the @renzogracieacademy squad! S/O to @hyperfly for always supporting 💯 @hyperflywomen . . . . . #boxing #boxingworkouts #fitness #healthylifestyle #bruisedthemovie #stunts #stuntdouble #instadaily #strongwomen #strongnotskinny #openfit #noexcuses #fitgirls #girlswithmuscle #nodaysoff #beastmode #gains
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Happy #FitnessFriday, y’all! To round out the rest of the year, I have an extra special treat. My training for #BruisedTheMovie has introduced me to so many incredible individuals - professional athletes and trainers that have pushed my inner-warrior to places I would have never imagined! Today, we begin a series that will bring some of their insight directly to YOU. Excited to announce #FitnessFriday : Bruised Edition, and we’re opening with a bang! Check stories for a one-on-one interview with Olympic boxer @jennifer_dugwen_chieng, a bad ass athlete and beautiful soul who’ll walk you through some of her go to fitness favorites. Enjoy and Happy Friday!! 🥊🥊
وتعرضت نجمة هوليوود السمراء للإصابة خلال تصوير أحد المشاهد، وكان التصوير يجري في نادي Mack›s Elite Heat Boxing، وكان يفترض أن يتم معاودة تصوير الفيلم في اليوم التالي، لكن إصابة بيري حالت دون ذلك وبالتالي كان لا بد من إعادة جدولة مواعيد التصوير.
وخاضت المقاتلة شيفتشينكو البالغة 32 عاما 22 نزال خلال مسيرتها الاحترافية،
وفي رصيدها 19 انتصارا، وهي بطلة منظمة UFC في وزن الذبابة.
المصدر:thesun