بالفيديو والصور.. نجمة هوليود تتحدث عن تجربتها مع مقاتلة "كسّرت" عظامها

كشفت نجمة هوليود الشهيرة هالي بيري، أنها عانت من كسر عظمي أثناء تصوير فيلمها الجديد Bruised إلى جانب المقاتلة فالنتينا شيفشينكو بطلة UFC في الفنون القتالية المختلطة MMA.

وتلعب الممثلة الأمريكية البالغة 53 عاما في الفيلم الذي تخرجه بنفسها دور مقاتلة MMA تحاول التصالح مع ابنها الصغير بعد التخلي عنه.

وشاركت بيري التصوير المقاتلة المحترفة شيفتشينكو من قرغيزستان التي أشرفت أيضا على تمرينات الممثلة.

واعترفت بيري في أحد البرامج الحوارية أنها تلقت العديد من الضربات القوية التي تسببت لها بالعديد من الكدمات وبعض الكسور، لكنها لم تكشف عن مواقعها.

وقالت بيري: "كان عليها (شيفتشينكو) أن تسدد بعض الركلات الحقيقية وكان علي أن أتلقاها حقا وهذا يكسر بعض العظام، إنها وحش لكني لم أستطع أن أجد معلمة أفضل، وشريكا للتصوير والقتال أفضل منها".

وتابعت: "لقد أضافت الكثير من الواقعية في الفيلم وحتى بالنسبة لي، شعرت أحيانا بأنني كنت أقاتل حقا".

إقرأ المزيد

وتعرضت نجمة هوليوود السمراء للإصابة خلال تصوير أحد المشاهد، وكان التصوير يجري في نادي Mack›s Elite Heat Boxing، وكان يفترض أن يتم معاودة تصوير الفيلم في اليوم التالي، لكن إصابة بيري حالت دون ذلك وبالتالي كان لا بد من إعادة جدولة مواعيد التصوير.

وخاضت المقاتلة شيفتشينكو البالغة 32 عاما 22 نزال خلال مسيرتها الاحترافية،

وفي رصيدها 19 انتصارا، وهي بطلة منظمة UFC في وزن الذبابة.

المصدر:thesun