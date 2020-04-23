شاهد.. الجزائرية زيموتشي تنضم إلى تحدي "فريستايل فوتبول" بقميص برشلونة

انضمت نجمة "الفريستايل" الفرنسية ذات الأصول الجزائرية ليزا زيموتشي البالغة 20 عاما، إلى تحدي "فريستايل فوتبول" بقميص برشلونة.

وأطلق حساب نادي برشلونة تحديا جديدا للتلاعب بكرة القدم دون إسقاطها، ودعا متابعي الحساب حول العالم لمشاركة التحدي داخل المنزل لكسر رتابة وملل التزام الجميع منازلهم بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكما جرت العادة خطفت زيموتشي الأنظار بمهارتها الكروية العالية بعدما أضافت على التحدي لمستها الجمالية الخاصة.

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زيموتشي التي اشتهرت على "إنستغرام" ولديها ما يقارب مليوني متابع، نجحت في شد انتباه النجوم الأكثر شهرة بالعالم لكرة القدم، أمثال نجم برشلونة الأروغوياني لويس سواريز ولاعب وسط مانشتر يونايتد بول بوغبا والساحر البرازيلي رونالدينيو، الذين شاركوها عدة مرات في استعراضاتها الكروية التي تجوب بها فرنسا ولوس أنجلوس وإنجلترا وغيرها.

يذكر أن زيموتشي سبق لها الانضمام لفريق شابات باريس سان جيرمان الفرنسي، إلا أنها تخلت عن الفريق بعمر 14 عاما، لتطور مهاراتها الكروية الفردية، وتصبح نجمة رياضية في عالم التواصل الاجتماعي.

المصدر: twitter\fcbarcelona