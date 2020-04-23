بالصور.. محمد صلاح يشارك متابعيه بمسلسل من الحجر الصحي

شارك النجم المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من مسلسل كوميدي يتابعه خلال فترة العزل الصحي التي يفرضها وباء فيروس كورونا.

ونشر "محبوب الجماهير المصرية والعربية" عبر خاصية "الستوري" في حسابه على "إنستغرام" مقاطع فيديو من مسلسل تلفزيوني مصري يدعى "لا لا لاند" من بطولة الممثل الكوميدي الشهير سمير غانم وابنته دنيا.

ويحاول "الفرعون" إشراك متابعيه باهتماماته من انتقاء الكتب التي يقرأها إلى تدريباته المنزلية في ظل فترة التباعد الاجتماعي التي فرضت من أجل الحد من تفشي فيروس كوفيد-19.

instagram\mosalah

instagram\mosalah

instagram\mosalah

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وأحرز صلاح 20 هدفا خلال مشاركته في 40 مباراة بمختلف البطولات مع ليفربول خلال هذا الموسم، قبل أن تتوقف بسبب فيروس كوفيد-19.

وسجل اللاعب البالغ 27 عاما 16 هدفا في الدوري الإنجليزي ليحتل المركز الثالث على لائحة هدافي المسابقة، بفارق هدف عن بيير إيميريك أوباميانغ الوصيف برصيد 17 هدفا، وثلاثة أهداف عن المتصدر جيمي فاردي نجم ليستر سيتي برصيد 19.

المصدر: "إنستغرام"