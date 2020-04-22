كلوب: كنت أخشى الإقالة من تدريب ليفربول في بدايتي مع الفريق (فيديو)

قال الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي اليوم الأربعاء، إنه كان يخشى إقالته من تدريب "الريدز" في سنواته الأولى مع الفريق إذا لم ينجح سريعا في إعادة بناء التشكيلة.

وقضى كلوب السنوات الأولى مع "الريدز" في بناء فريقه ليصبح قادرا على المنافسة على الألقاب، وقال المدرب الألماني إنه كان يدرك حاجته لإقناع ملاك ليفربول (مجموعة فينواي سبورتس) بمنحه ما يكفي من الوقت لتغيير أسلوب اللعب.

"I said [at the start], 'If I'm still here in 4 years then I have probably done something right.'" 🏆



Jurgen Klopp opens up on the relationship he shares with the owners at #LFC and how it has contributed to the success they are building at the club... pic.twitter.com/c7lHWMWffc — Sky Sports News (@SkySportsNews) April 22, 2020

وفي لقاء مع شبكة سكاي سبورتس عن طريق الفيديو قال كلوب: "كان من الواضح أن الأوضاع لن تنضبط بين عشية وضحاها. كانت رغبة الجميع لكننا لم نستطع القيام بذلك لذا طلبت بعض الوقت".

وأضاف: "لم يسبق لي أن تعرضت للإقالة لذا لم تكن لدي خبرة في ذلك لكنني‭ ‬كنت أعرف أنني أعمل في أجواء مختلفة وإذا لم أحقق نتائج سريعة سأخسر وظيفتي".

وتابع: "حصلنا على الوقت والأمر الجيد أنه بعد ست أو سبع أو ثماني مباريات كانت النتائج إيجابية وأدركوا أننا في مسار صحيح ومنذ هذه اللحظة لم يشككوا ولو لثانية".

"We have fresh blood internally coming through. We can improve with this team, which is great."



Jurgen Klopp insists his Liverpool side have plenty of room to improve and are not the finished article: https://t.co/ePEuYeThHv@renault_uk | #SkyFootballShow — Sky Sports News (@SkySportsNews) April 22, 2020

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وقاد كلوب، الذي تولى القيادة بعد بريندان رودجرز في 2015، ليفربول لثلاثة نهائيات في ثلاث سنوات لكنه خسر فيها جميعا في الدوري الأوروبي وكأس الرابطة 2016 ودوري أبطال أوروبا 2018.

ورغم ذلك جدد الملاك الثقة في كلوب حتى نجح في قيادة ليفربول للتتويج عام 2019 بلقب "التشامبيونزليغ" السادس في تاريخ النادي.

واحتل ليفربول وصافة "البريميرليغ" الموسم الماضي بفارق نقطة واحدة عن حامل اللقب مانشستر سيتي، وفي الموسم الجاري كان ليفربول قاب قوسين من التتويج بلقب الدوري لأول مرة منذ 30 عاما قبل توقف الموسم بسبب جائحة كورونا.

المصدر: رويترز