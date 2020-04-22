فيدرر يقترح دمج اتحاد اللاعبين المحترفين مع اتحاد اللاعبات المحترفات

طالب السويسري روجر فيدرر، أسطورة كرة المضرب، اليوم الأربعاء، بدمج اتحاد اللاعبين المحترفين مع اتحاد اللاعبات المحترفات، في ظل مرور اللعبة بمرحلة توقف بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكتب فيدرر الحاصل على 20 لقبا في منافسات فردي الرجال بالبطولات الأربع الكبرى عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "أتساءل فقط.. هل أنا الشخص الوحيد الآن الذي يفكر في أنه حان الوقت لكي يتحد تنس الرجال مع تنس السيدات في كيان واحد؟".

Just wondering…..am I the only one thinking that now is the time for men’s and women’s tennis to be united and come together as one? — Roger Federer (@rogerfederer) April 22, 2020

وأضاف النجم السويسري البالغ 38 عاما قائلا: "لا أتحدث عن دمج البطولات داخل الملعب، بل دمج الكيانين (اتحاد اللاعبين واتحاد اللاعبات) المسؤولين عن تنظيم بطولات المحترفين للرجال والسيدات".

I am not talking about merging competition on the court, but merging the 2 governing bodies (ATP and WTA) that oversee the men’s and women’s professional tours…. — Roger Federer (@rogerfederer) April 22, 2020

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وتوقف موسم كرة المضرب (التنس) في مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، وسيستمر ذلك حتى منتصف يوليو القادم على الأقل، وسط معاناة كبيرة للاعبين الذين يعتمدون فقط على مكافآت البطولات للعيش.

ويتعاون اتحاد اللاعبين مع اتحاد اللاعبات والاتحاد الدولي للتنس، إلى جانب منظمي البطولات الأربع الكبرى، لتدشين صندوق لمساعدة اللاعبين في الدرجات الأدنى والمتأثرين بتوقف المسابقات.

المصدر: رويترز