بايرن ميونخ يعلن خضوع نجمه لجراحة ناجحة في الكاحل

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني اليوم الثلاثاء، أن نجمه الفرنسي كورينتين توليسو خضع لعملية جراحية ناجحة في كاحله الأيسر وسيغيب عن الملاعب لعدة أسابيع.

ولن يستطيع توليسو بطل العالم 2018 مع منتخب بلاده، معاودة التمارين إلا بعد أربعة أسابيع وبالتالي سيغيب عن مباريات فريقه في حال استئناف الدوري نشاطه في الـ9 من مايو المقبل كما هو مرجح.

ℹ @CorentinTolisso wurde heute erfolgreich am Bandapparat des linken Außenknöchels operiert. Er wird in rund vier Wochen mit dem Aufbautraining beginnen.



🔗 https://t.co/vk2GwF5RRo — FC Bayern München (@FCBayern) April 21, 2020

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ويتصدر الفريق البافاري ترتيب "البوندسليغا" بفارق 4 نقاط عن بوروسيا دورتموند الوصيف، قبل أن يتوقف النشاط الكروي في الـ13 من مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

المصدر: أ ف ب