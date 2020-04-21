أندية "الكالتشيو" توافق بالإجماع على استكمال الموسم

وافقت أندية دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو" بالإجماع اليوم الثلاثاء على استكمال الموسم الكروي المتوقف بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت رابطة "الكالتشيو" في بيان أن جميع الأندية اتفقت على ضرورة استكمال الموسم الذي توقف في التاسع من مارس الماضي، وجاء فيه: "اجتمعت الجمعية العمومية لأندية الدوري صباح اليوم وأكدت، بإجماع أصوات عشرين ناديا تواصلوا عبر الانترنت، نية استكمال موسم 2019-2020 إذا سمحت الحكومة بذلك".

وأشار البيان إلى أن استئناف اللعب سيتم "مع الالتزام بالقواعد الصحية لحماية اللاعبين وكل المحترفين".

وفي وقت سابق عارضت أندية مثل سمبدوريا وتورينو فكرة العودة للعب بينما طالب بريشيا بأبعد من ذلك بعد أن قال إنه يفضل إلغاء الموسم.

إقرأ المزيد

وقال الاتحاد الإيطالي للعبة إنه يرغب في استكمال الموسم حتى إذا استمرت المباريات إلى الخريف ويأمل أن تعود الفرق للتدريبات في مايو رغم عدم ظهور مؤشرات على موعد حدوث ذلك أو إن كانت الحكومة ستسمح بعودة المباريات.

ومن المقرر أن يجتمع مسؤولون من الاتحاد الإيطالي ورابطة الدوري مع ممثلي الحكومة غدا الأربعاء.

إقرأ المزيد

وتتبقى 12 جولة من إجمالي 38 بالدوري بينما توجد مباريات مؤجلة لعدة فرق من جولات سابقة.

ويتصدر يوفنتوس الدوري برصيد 63 نقطة من 26 مباراة بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو الوصيف بينما يقبع ليتشي وسبال وبريشيا في مراكز الهبوط.

المصدر: رويترز