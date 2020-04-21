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برشلونة يتنازل عن اسم ملعبه لمواجهة فيروس كورونا

الرياضة

برشلونة يتنازل عن اسم ملعبه لمواجهة فيروس كورونا
AFP
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أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، تنازله عن حقوق تسمية ملعبه "كامب نو"، لصالح مؤسسته الخيرية، للإسهام ودعم جهود مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد.

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وأوضح النادي الكتالوني عبر بيان على موقعه الرسمي، أن مؤسسته ستبحث عن راع جديد للملعب، للموسم المقبل.

وأضاف النادي: "العالم يشهد لحظة مهمة للغاية، تتمثل في حدوث أكبر أزمة صحية واقتصادية واجتماعية في التاريخ الحديث".

وتابع: "وقد اتخذ برشلونة قرارا استثنائيا يتناسب مع المتطلبات الإنسانية، في مثل هذه الأوقات المتسمة بعدم اليقين". 

وواصل: "مجلس الإدارة الذي اختير بشكل ديمقراطي من قبل الأعضاء، والذي يرأسه جوسيب ماريا بارتوميو، وافق على التنازل عن حقوق تسمية ملعب كامب نو للموسم المقبل 2020-2021".

واستكمل البيان: "وذلك لصالح مؤسسة النادي، من أجل جمع الأموال واستغلالها في المشاريع البحثية، في إقليم كتالونيا والعالم كله، لمقاومة آثار فيروس كورونا المستجد".

المصدر: وكالات

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