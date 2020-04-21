برشلونة يتنازل عن اسم ملعبه لمواجهة فيروس كورونا
أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، تنازله عن حقوق تسمية ملعبه "كامب نو"، لصالح مؤسسته الخيرية، للإسهام ودعم جهود مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد.
❗ نادي برشلونة يتنازل عن حقوق تسمية الكامب نو لمؤسسة النادي خلال موسم 2020-2021 في خطوة تهدف إلى جمع الأموال للاستثمار في المشاريع البحثية الجارية في كاتالونيا وبقية العالم في إطار مكافحة عواقب جائحة كوفيد_19. pic.twitter.com/98qpmlKjfv— نادي برشلونة (من 🏠) (@fcbarcelona_ara) April 21, 2020
وأوضح النادي الكتالوني عبر بيان على موقعه الرسمي، أن مؤسسته ستبحث عن راع جديد للملعب، للموسم المقبل.
وأضاف النادي: "العالم يشهد لحظة مهمة للغاية، تتمثل في حدوث أكبر أزمة صحية واقتصادية واجتماعية في التاريخ الحديث".
وتابع: "وقد اتخذ برشلونة قرارا استثنائيا يتناسب مع المتطلبات الإنسانية، في مثل هذه الأوقات المتسمة بعدم اليقين".
وواصل: "مجلس الإدارة الذي اختير بشكل ديمقراطي من قبل الأعضاء، والذي يرأسه جوسيب ماريا بارتوميو، وافق على التنازل عن حقوق تسمية ملعب كامب نو للموسم المقبل 2020-2021".
واستكمل البيان: "وذلك لصالح مؤسسة النادي، من أجل جمع الأموال واستغلالها في المشاريع البحثية، في إقليم كتالونيا والعالم كله، لمقاومة آثار فيروس كورونا المستجد".
المصدر: وكالات