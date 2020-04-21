شاهد.. أرسنال يحتفي برباعية الروسي أرشافين الشهيرة في شباك ليفربول (فيديو)

احتفى الموقع الرسمي لنادي أرسنال الإنجليزي بالرباعية الشهيرة التي سجلها نجمه الروسي السابق أندريه أرشافين في شباك مضيفه ليفربول في الدوري الإنجليزي في مثل هذا اليوم منذ 11 عاما.

🎙 "Look at Arshavin, here comes Arshavin!"



🗓 #OnThisDay in 2009



The night @AndrArshavin23 ran riot at Anfield 🙌 pic.twitter.com/sqIxx80HHe — Arsenal (@Arsenal) April 21, 2020

ونشر الحساب الرسمي للنادي اللندني فيديو الأهداف الأربعة لأرشافين، وأرفقها بتعليق: "انظر إلى أرشافين.. في مثل هذا اليوم عام 2009 سجل رباعية في الأنفيلد".

🤫 4 R S H A V I N 🤫



🔢 @AndrArshavin23pic.twitter.com/hoYL070lSC — Arsenal (@Arsenal) April 21, 2020

يذكر أن المباراة حينها كانت ضمن الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي لموسم 2008- 2009 وانتهت بالتعادل الإيجابي 4-4، وكانت نتيجتها هامة للغاية للمضيف ليفربول الذي كان يحارب للتتويج بلقب "البريميرليغ" الذي اقتنصه مانشستر يونايتد بفارق أربع نقاط عن "الريدز" الذي اكتفى بمركز الوصافة.

ولعب أرشافين في صفوف أرسنال الإنجليزي 4 مواسم بين أعوام 2009 و2013.

واعتزل أرشافين البالغ 38 عاما كرة القدم منذ عامين بعد أن صال وجال وحقق الألقاب مع العديد من الأندية.

بدأ أرشافين رحلته مع الساحرة المستديرة عام 1999 مع الفريق الثاني لنادي زينت سان بطرسبورغ الروسي وسرعان ما انتقل إلى الفريق الأول حيث أثبت نفسه مهاجما من الطراز الرفيع، وتوّج مع زينيت 3 مرات بطلا للدوري الروسي، كما توّج معه بكأس الاتحاد الأوروبي موسم 2007-2008، وبعدها بكأس السوبر الأوروبية على حساب مانشستر يونايتد الإنجليزي، كما لعب لنادي كوبان من مدينة كراسنودار.

ولعب أرشافين في صفوف المنتخب الروسي لعشرة أعوام بين 2002 و2012، ووصل مع المنتخب للدور نصف النهائي لبطولة الأمم الأوروبية عام 2008 التي استضافتها النمسا وسويسرا.

ولعب أرشافين في المواسم الثلاثة الأخيرة من مسيرته الاحترافية مع نادي كايرات الكازاخستاني، ويعمل حاليا محللا لقناة "ماتش سبورت" الروسية.

المصدر: RT