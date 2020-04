شاهد.. مقاتل نمساوي يعلن إسلامه ويختار اسم "خالد" لنفسه (فيديو وصور)

View this post on Instagram

Die Corona krise hat mir die notwendige ruhe gegeben um meinen Glauben wieder zu finden. Viele jahre hat mich der Islam beschäftigt. Aber es gab auch zeiten in denen ich nichts damit anfangen konnte und ich mich politisch beeinflussen ließ. Doch wenn ich schwere Zeiten hatte gab mir der Islamische Glaube die notwendige Kraft. Im Leben geht es runter und rauf. Ein weißer Spruch. Hättet ihr in meinen Schuhen laufen gelernt ihr würdet nur noch heulen. Mein Glaube ist nun stark genug sodass ich den einzig wahren Gott anerkenne und die Shahada sprechen kann, um stolz sagen zu können, ja ich bin Moslem. ☝️