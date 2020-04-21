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أوزيل يثير الجدل مجددا ويصدم جماهير أرسنال

الرياضة

أوزيل يثير الجدل مجددا ويصدم جماهير أرسنال
Globallookpress David Klein
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رفض الألماني مسعود أوزيل، لاعب أرسنال الإنجليزي تخفيض راتبه بنسبة 12,5% وسط وباء فيروس كورونا، بحسب تقارير صحفية، الثلاثاء، في الوقت الذي وافق فيه المدرب وزملاؤه على قرار التخفيض.

وكان أرسنال، قد أعلن في وقت سابق اليوم عن اتفاق مع لاعبي الفريق الأول والجهاز الفني، لتخفيض الرواتب لمدة 12 شهرا.
ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن أوزيل ضمن 3 لاعبين في صفوف الفريق يرفضون هذا القرار.

لكن صحيفة "ميرور" الإنجليزية وضحت أن أوزيل لا يمانع الفكرة في المستقبل، لكن لديه عدة شروط للموافقة على الانضمام لزملائه.

وذكرت الصحيفة أن من ضمن أهم تلك الشروط الإطلاع على التقرير المالي الكامل للنادي بعد استقرار الأمور والوصول لكافة النتائج المالية لأزمة فيروس كوفيد-19.

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ورفض وكيل مسعود أوزيل التعليق على الواقعة الأخيرة، لكنه كان قد قال مؤخرا: "تخفيض الرواتب ممكن، لكن لا يجب الموافقة عليه هذا العام عندما لا تزال الأندية تحقق نفس أرباح الموسم السابق، والتأثير المالي لتلك الأزمة على الأندية لن نراه قبل ثلاثة لستة أشهر، لكنه اليوم من المستحيل أن يظهر".

وتسبب موقف أوزيل الذي يتقاضى أعلى أجر من النادي يبلغ 350 ألف جنيه إسترليني (400 ألف يورو) في الأسبوع الواحد، في غضب كبير من جانب مشجعي "المدفعجية"، الذين شنوا هجوما كبيرا على اللاعب عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما تعرض أوزيل لجملة من الانتقادات سواء من بعض المحللين أو وسائل الإعلام البريطانية بسبب رفضه تخفيض راتبه.

المصدر: "وكالات"

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