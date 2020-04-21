بالصور .. نادي إيطالي يحول رسمة طفل إلى قميص النادي الرسمي

وقع اختيار نادي بيسكارا الإيطالي، المنافس في الدرجة الثانية، لتصميم قميصه الرسمي على رسم اقترحه مشجع يبلغ السادسة من عمره.

وأطلق النادي الإيطالي مسابقة بين جماهيره لتسليتهم خلال فترة الحجر الصحي والتزام المشجعين لمنازلهم، وطلب منهم إرسال مقترحات لتصميم القميص الرسمي للفريق.

وفاز بالجائزة طفل يدعى، لويجي داجوستينو، قام برسم دولفينا (شعار النادي) يخرج من المياه ويسدد الكرة، لتنال هذه الرسمة الإعجاب.

ونشر النادي صورة لتصميم القميص إلى جانب رسمة الطفل، وأعلن بيسكارا عن إمكانية شراء القميص عبر الإنترنت، قبل أن يرتديه اللاعبون في موسم 2021-2022.

👕🐬🥇Questa splendida maglia disegnata dal piccolo #Luigi è stata la più votata nel contest "Disegna la maglia Special del Delfino".



Verrà prodotta da @ErreaOfficial, venduta al pubblico e utilizzata dai giocatori #BiancAzzurri 😁⚪🔵



Complimenti a tutti i partecipanti 👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/NBpYjU3uqC — Pescara Calcio (@PescaraCalcio) April 19, 2020

من جهة أخرى أكدت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، أمس الاثنين، التزامها بإنهاء الموسم الذي علق بسبب تفشي فيروس كورونا، وذلك على الرغم من معارضة سبعة أندية.

وتوقفت كرة القدم في إيطاليا منذ التاسع من مارس الماضي، وقد اتخذ قرار بتمديد إجراءات الإغلاق في البلاد حتى الثالث من مايو المقبل.

المصدر: pescaracalcio.com