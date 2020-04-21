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السلطات الإسبانية تسمح بعودة أندية "الليغا" للتدريبات الجماعية

الرياضة

السلطات الإسبانية تسمح بعودة أندية
Reuters Sergio Perez
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حصلت أندية الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا"، على جرعة أمل باقتراب عودة المنافسات، بعدما قرر المجلس الرياضي الأعلى في البلاد، السماح لها بالعودة إلى التدريبات الجماعية.

وذكر المجلس في بيان أصدره، اليوم الثلاثاء، أن إجراءات صارمة سيتم اتباعها عندما تعاود الفرق تدريباتها، حيث أعدت رابطات الدوري في إسبانيا واتحاد كرة القدم أنظمة صحية لاتباعها في حال العودة للتمارين.

ولم يعلن المجلس الرياضي الإسباني جدولا زمنيا لبدء التدريبات أو أي تفاصيل أخرى بشأن موعد استئنافها، غير أن وسائل إعلام محلية أشارت إلى أن التمارين قد تبدأ في الرابع من شهر مايو المقبل، وذلك في حال مواصلة تراجع عدوى فيروس كورونا في البلاد.

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وتوقف الدوري الإسباني منذ العاشر من مارس الماضي، لكن رئيس رابطة الدوري، خافيير تيباس، قال في وقت سابق، إن المسابقة قد تعود إما في 29 مايو، أو في السابع من يونيو، أو في الـ28 منه، مضيفا أن المباريات ستقام على الأرجح بدون جماهير.

وتعتبر إسبانيا من أكثر الدول المتضررة من فيروس كورنا، الذي أودى بحياة أكثر من 20 ألف مواطن إسباني حتى الآن.

المصدر: وكالات

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