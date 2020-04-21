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شاهد.. أحد أروع الأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي بأقدام عربية

الرياضة

شاهد.. أحد أروع الأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي بأقدام عربية
Norwich City FC/Twitter.com
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نشرت الصفحة الرسمية لنوريتش سيتي، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، فيديو لأحد أروع الأهداف في تاريخ "البريمير ليغ، من توقيع الدولي المغربي السابق يوسف السفري.

وشارك حساب نوريتش في موقع "تويتر"، الهدف الذي سجله لاعبه السابق، السفري، في شباك نيوكاسل عام 2005، وعلق قائلا: "في مثل هذا اليوم من العام 2005 فجر يوسف السفري شباك نيوكاسل".

وجاء هدف الدولي المغربي السابق، الذي دافع عن ألوان نوريتش سيتي بين العامين 2004 و2007، من تسديدة صاروخية بعيدة المدى، لا تصد ولا ترد.

يذكر أن السفري البالغ الآن 43 عاما، يشتغل حاليا ضمن الطاقم التدريبي لنادي الرجاء المغربي.

المصدر: الحساب الرسمي لنوريتش سيتي

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