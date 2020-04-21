ريال مدريد قد يخوض بقية مبارياته الداخليه هذا الموسم بعيدا عن "برنابيو"

ذكرت تقارير إعلامية إسبانية، أن نادي ريال مدريد، قد يلجأ إلى خوض مبارياته الداخلية المتبقية من الموسم الحالي، خارج ملعبه التاريخي "سانتياغو برنابيو".

وأوردت صحيفة "ماركا"، أن مسؤولي ريال مدريد، يدرسون الانتقال إلى ملعب فريقهم الثاني، "ألفريدو دي ستيفانو"، من أجل التسريع من وتيرة أعمال الترميم والتجديد التي يخضع لها ملعب "سانتياغو برنابيو".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القرار سيتخذ لو تم استكمال الدوري الإسباني دون جماهير.

ويتسع ملعب "ألفريدو دي ستيفانو"، الذي يستغله حاليا الفريق الثاني لنادي ريال مدريد "كاستيا"، لنحو ستة آلاف متفرج، ويستجيب لجميع معاير الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

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وتتبقى لريال مدريد 6 مباريات في مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم في ملعبه، أمام أندية إيبار، وفالنسيا، ومايوركا، وخيتافي، وألافيس، وفياريال، وقد يزداد عدد هذه المباريات في حال نجح الفريق الملكي في حجز بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، علما بأن المسابقتين متوقفتان حاليا بسبب تفشي فيروس كورونا.

يذكر أن الريال، يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، ويتخلف بفارق نقطتين عن غريمه برشلونة المتصدر بـ58 نقطة.

المصدر: marca.com