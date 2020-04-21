نجم مانشستر يونايتد محظوظ في زمن كورونا

قال ماركوس راشفورد، مهاجم منتخب إنجلترا إنه كان مستعدا للعودة من الإصابة من أجل المشاركة في بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 هذا الصيف، قبل تأجيلها حتى 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكان أولي غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، قال في فبراير إن مشاركة راشفورد في بطولة أوروبا محل شك بعد إصابته بشرخ إجهادي في الظهر.

ونصح واين روني، قائد منتخب إنجلترا السابق، الذي عاد سريعا من الإصابة للمشاركة في كأس العالم 2006، نصح راشفورد بعدم الذهاب إلى بطولة كبيرة لأنه ليس جاهزا بنسبة 100% لكن المهاجم البالغ 22 عاما قال إن الغياب عن بطولة أوروبا كان صعبا.

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وأبلغ راشفورد مدونة ناديه مانشستر يونايتد الصوتية: "كنت سأعود على الأرجح للمران في منتصف أو نهاية أبريل".

وتابع:"كانت هذه ستكون عودة قبل الآوان، لأنني لم أكن أريد الغياب عن بطولة أوروبا، وبالتالي كنت أشك في جاهزيتي بنسبة 100% إذا ذهبت للبطولة، منذ ذلك الوقت حدث الكثير (لكن) بالنسبة لجسدي كان من الجيد أن يحصل على فترة كاملة للراحة".

وأضاف: "أهتم (بما قاله روني) لكن في الوقت نفسه كان من الصعب أن أقول لا لبطولة أوروبا، ويحاول المرء خوض كل مباراة ممكنة".

المصدر: "رويترز"