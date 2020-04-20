لاعب مصري يعتذر عن تمثيل بلاده ببطولة "فيفا" للألعاب الإلكترونية بسبب إسرائيل

اعتذر أحمد الشيخ، لاعب النادي "الأهلي" المصري لكرة القدم، عن تمثيل بلاده في بطولة "فيفا" للألعاب الإلكترونية، بسبب حلول مصر إلى جانب إسرائيل بعد الإعلان عن نتائج قرعة البطولة.

ونشر اللاعب اعتذارا رسميا، الاثنين، عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك"، جاء فيه: "تلقيت بسعادة كبيرة نبأ ترشحي من خلال اتحاد كرة القدم المصري لتمثيل مصر في بطولة كأس العالم للعبة فيفا والتي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم والتي كان من المقرر أن يذهب العائد منها لضحايا فيروس كورونا".

وأضاف لاعب الأهلي في رسالته: "ولكن وبعد الإعلان عن قرعة البطولة، قررت الاعتذار عن المشاركة".

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وجاءت مصر، شأنها شأن كل من تركيا ورومانيا، في نفس المجموعة مع إسرائيل، الأمر الذي أغضب اللاعب وجعله يرفض المشاركة بالبطولة.

وكان من المقرر أن يمثل أحمد الشيخ مصر في بطولة "فيفا" إلى جانب كل من أحمد حسن (كوكا)، لاعب "أوليمبياكوس" اليوناني، ورامي سعد، المصنف رقم 21 عالميا، وإسلام سامي المصنف رقم 432 عالميا في لعبة "البلاي ستيشن".

ناصر حاتم

المصدر: RT