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إيقاف لاعب كرة المضرب التشيلي نيكولاس هاري بسبب المنشطات

الرياضة

إيقاف لاعب كرة المضرب التشيلي نيكولاس هاري بسبب المنشطات
Reuters
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة المضرب إيقاف التشيلي نيكولاس هاري لمدة 11 شهرا بعد فحص إيجابي أثبت تعاطيه مواد منشطة محظورة خلال منافسات كأس ديفيز في نوفمبر الماضي في العاصمة الإسبانية.

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وأضاف الاتحاد في بيان أن عينة البول التي أخذت من هاري في 19 نوفمبر الماضي كشفت وجود آثار لمادتي "ليغاندرول" و"ستانوزولول" المحظورتين.

وأوضح الاتحاد الدولي أن عقوبة النجم التشيلي البالغ من العمر 24 عاما تبدأ من 16 ديسمبر الماضي وتنتهي في 16 نوفمبر المقبل.

المصدر: أ ف ب

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