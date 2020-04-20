إيقاف لاعب كرة المضرب التشيلي نيكولاس هاري بسبب المنشطات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة المضرب إيقاف التشيلي نيكولاس هاري لمدة 11 شهرا بعد فحص إيجابي أثبت تعاطيه مواد منشطة محظورة خلال منافسات كأس ديفيز في نوفمبر الماضي في العاصمة الإسبانية.

Tras 4 meses de investigación, la ITF confirmó la sanción de 11 meses sin jugar para Nicolás Jarry por dopaje. Podrá regresar al circuito a mitad de noviembre de este año. pic.twitter.com/D92PaqcieN — ESPN Chile (@ESPNChile) April 20, 2020

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وأضاف الاتحاد في بيان أن عينة البول التي أخذت من هاري في 19 نوفمبر الماضي كشفت وجود آثار لمادتي "ليغاندرول" و"ستانوزولول" المحظورتين.

وأوضح الاتحاد الدولي أن عقوبة النجم التشيلي البالغ من العمر 24 عاما تبدأ من 16 ديسمبر الماضي وتنتهي في 16 نوفمبر المقبل.

المصدر: أ ف ب