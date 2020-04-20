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"الشياطين الحمر" يحسم أولى الصفقات النارية

الرياضة

AFP ARMEND NIMANI
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قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن مانشستر يونايتد كسب سباق كبار أندية أوروبا للتعاقد مع الإنجليزي جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند الألماني بعد أشهر من المحادثات السرية.

ووفقا للمصدر فإن سانشو وافق على كل بنود الصفقة بما في ذلك مدة عقده، وراتبه ومكافآته والشرط الجزائي الضخم.
ولا يتبقى أمام النادي الإنجليزي الملقب بـ"الشياطين الحمر" سوى دفع الرسوم المالية إلى النادي الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية.
ويريد دورتموند أكثر من 89 مليون جنيه إسترليني (110.6 مليون دولار)، ما يعادل المبلغ الذي دفعه مان يونايتد مقابل لاستعادة الفرنسي بول بوغبا من يوفنتوس في عام 2016.

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وبهذا سيعود سانشو البالغ 20 عاما إلى مدينة مانشستر في حال انضمامه فريق أولي غونار سولشاير، بعد أن غادر مانشستر سيتي قبل ثلاث سنوات عندما وجد أن الطريق إلى تشكيلة بيب غوارديولا الأساسية صعبة بسبب تواجد العديد من المواهب والنجوم.
ويبدو أن سانشو لديه القدرة على أن يكون نجما حقيقيا، بعد تسجيله 12 هدفا، وساهم في صناعة 13 هدفا في 19 مباراة فقط ضمن منافسات الدوري الألماني لهذا الموسم.

المصدر: the sun

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