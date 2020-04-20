رئيس نقابة لاعبي كرة القدم في فرنسا يطالب بإلغاء الموسم

طالب رئيس نقابة لاعبي كرة القدم في فرنسا، سيلفان كاستندوش، اليوم الاثنين، بإلغاء الموسم المتوقف حاليا بسبب فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن الصحة العامة أهم من أي اعتبارات اقتصادية.

ودعا كاستندوش، الذي يتشارك منصب رئيس نقابة اللاعبين في فرنسا مع فيليب بات، في مقال كتبه في صحيفة "لوموند"، إلى التركيز على التحضير للموسم المقبل عوضا عن استئناف الموسم الحالي، موضحا "دعونا نجمع، بدءا من اليوم، الشروط اللازمة لموسم مقبل ناجح ومثالي في لعبة كرة القدم التي نحبها كثيرا. لنتقبل فكرة شكل من أشكال التدمير الخلاق (إلغاء الموسم) الناجم عن هذه الأزمة".

ورأى أنه "من أجل السماح لمواهبنا بالاستمرار في التألق، يبدو لي أكثر عقلانية وأكثر عدالة وأكثر فطنة أن نحتكم اليوم إلى اختيار العقل، حتى نتمكن غدا (في المستقبل) من فعل ذلك استنادا إلى القلب".

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ويشكك كاستندوش بأن استيفاء شروط الصحة والأمن الجسدي لحماية اللاعبين ليس مكتملا، في وقت تأمل رابطة الدوري الفرنسي باستئناف منافسات الدرجتين الأولى والثانية والتمكن من إنهاء الموسم بحلول أواخر يوليو.

وشدد على "ألا تكون للطوارئ الاقتصادية الأسبقية على حساب الصحة العامة"، مضيفا "دعونا نتخلى عن استئناف البطولة في هذه الظروف (...)"، معتبرا بأن المضي قدما بالموسم الكروي سيكون قرارا "متسرعا وخطيرا".

وتواجه الأندية الفرنسية مأزقا ماليا في ظل توقف جزء من عائدات حقوق النقل التلفزيوني، على خلفية إيقاف الدوري بسبب انتشار فيروس كورونا.

المصدر: وكالات