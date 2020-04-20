روني يكشف سبب تفضيله ميسي على صديقه رونالدو

يعتقد المهاجم الدولي الإنجليزي السابق، واين روني، أن قائد نادي برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، أفضل من صديقه وزميله السابق في مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال روني قي تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "رونالدو لا يرحم داخل الصندوق (منطقة الجزاء)، قاتل، ولكن ميسي سيعذبك قبل أن يقتلك".

"#Messi will torture you before he kills you"



But does @WayneRooney prefer the Argentinian or Cristiano?



🤔https://t.co/2rrnyOdVBopic.twitter.com/HWipALAmEB — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) April 20, 2020

واعترف روني بأن "مع ميسي تحصل على الانطباع بأنه يستمتع أكثر، ولكن الاثنين قاما بتغيير مفهوم كرة القدم من حيث الأرقام، لن يستطيع أحد الوصول إلى أرقامهما".

وأضاف الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا: "على الرغم من صداقتي مع كريستيانو، سأختار ميسي دائما، إنه نفس السبب الذي أحببت فيه مشاهدة (لاعب برشلونة السابق) تشافي، (ولاعب مانشستر يونايتد السابق) سكولز".

واختم روني تصريحاته بالإشارة إلى مهارة ميسي وموهبته حيث قال: "لا أتذكر أنني شاهدت ميسي يسجل هدفا بتسديدة قوية، يقوم فقط بلف الكرة لتدخل إلى المرمى".

وكان روني شاهدا على تألق ميسي في مباراتين نهائيتين لدوري أبطال أوروبا، في العامين 2009 و2011، عندما قاد "البرغوث" فريقه برشلونة للتتويج باللقب في المناسبتين على حساب مانشستر يونايتد بقيادة روني حينها.

المصدر: marca.com