صحيفة: زيدان قد يغادر إلى يوفنتوس لتدريب رونالدو

كشفت مصدر لصحيفة le10sport الفرنسية أن شجارا وقع بين المدير الفني لنادي لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، ورئيس النادي فلورينتينو بيريز.

ويمتد عقد المدرب الفرنسي مع مدريد حتى يونيو 2022 ، ولكن يمكنه المغادرة هذا الصيف.

وأضاف المصدر أن يوفنتوس الإيطالي يراقب الوضع بين المدرب زيدان وناديه في انتظار الفرصة المناسبة لتقديم عرض من أجل تدريب بطل الدوري الإيطالي "الكالتشيو" ويفكر نادي "السيدة العجوز" بلم شمل زيزو (زيدان) مع نجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو من جديد.

EXCLU - Mercato - Real Madrid : La Juventus fait le forcing pour Zidane ! https://t.co/3DREdgo7lnpic.twitter.com/bOEp1I2PD7 — le10sport (@le10sport) April 19, 2020

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وليست هي المرة الأولى التي تخرج فيها أنباء عن نية الفرنسي في إنهاء مسيرته كمدرب لريال مدريد، بسبب مشاكل مع رئيس النادي بيريز.

وأدى تراجع نتائج ريال مدريد مؤخرا قبل توقف الدوري بسبب فيروس كورونا، لمزيد من الضغوط على زيدان، عقب تلقي الفريق 4 هزائم في آخر 7 مباريات، فقد خلالها صدارة جدول ترتيب الليغا، وخرج من مسابقة كأس ملك إسبانيا، كما بات مهددا بالإقصاء من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا بخسارته أمام مانشستر سيتي 1-2 في "سانتياغو برنابيو" معقل المرينغي.

المصدر: le10sport