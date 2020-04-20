لوكلير يفوز مجددا بالفورمولا1 والاحتفال بوجبة معكرونة

احتفل شارل لوكلير بالفوز في جائزة الصين الكبرى مع فيراري ببطولة سباقات فورمولا 1 الافتراضية للسيارات، يوم الأحد، وقبل أن يحتفل في منزله عن طريق طهي وجبة من المعكرونة.

وفاز السائق، البالغ 22 عاما، للمرة الثانية على التوالي في مشاركتين مع فيراري في السباقات الافتراضية.

و انتصر لوكلير في سباقين متتاليين في السباقات الحقيقة بالموسم الماضي في بلجيكا وإيطاليا.

واستخدم السائق الشاب جهاز المحاكاة في منزله بموناكو لينهي السباق متقدما على التايلاندي، ألكسندر ألبون، سائق رد بول، بفارق 2,5 ثانية.

وجاء الصيني جوانيو تشو، المشارك في سباقات فورمولا 2 والفائز بالجولة الأولى، في المركز الثالث مع رينو.

"You did a Verstappen" 😲



✅ $70,000 raised for charity 👏👏

✅ A win for Charles Leclerc

✅ This moment 😁😁



(After seeing this, we think @Charles_Leclerc might be on to winning Sunday's #VirtualGP 😁) pic.twitter.com/xrBNEoW3if — Formula 1® Game (@Formula1game) April 17, 2020

وكتب لوكلير على تويتر: "أنا في الواقع مستمتع جدا باللعب وبالتنافس عبر الإنترنت..، لكن مشاعر الاحتفالات عقب السباق تبقى مختلفة بعض الشيء".

وتابع: "غلق جهاز الكمبيوتر والتوجه لطهي المعكرونة البيضاء يبقى أقل صخبا من الإمساك بالشامبانيا على منصة التتويج".

وكان السباق الافتراضي هو الثالث في السلسلة التي انطلقت لإمتاع الجماهير في ظل توقف رياضة المحركات حول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، وهو ما أدى إلى عدم انطلاق موسم فورمولا 1.

وشارك 6 سائقين في فورمولا 1 في سباق الأحد، بالإضافة إلى تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، وتشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو، كضيفين مع رد بول وألفا تاوري على الترتيب واحتلا المركزين 15 و17.

وفاز لوكلير أيضا بسباق "من أجل العالم" لمؤسسة A Sports الخيرية والذي جمع أكثر من 71 ألف دولار لدعم صندوق الاستجابة لجائحة كوفيد-19 التابع لمنظمة الصحة العالمية.

المصدر: "رويترز"