عضو إدارة الزمالك السابق يفتح النار على مرتضى منصور

أعلن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك المصري السابق، المرشح السابق لمنصب رئيس النادي، نيته الترشح في الانتخابات المقبلة لرئاسة لقلعة البيضاء.

ونشر سليمان بيانا عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" قال فيه: "بعد انتهاء الأزمة الحالية، على تفشي فيروس كورونا بإذن الله، أنتظر من رئيس الزمالك الذي كشف عن عزمه خوض انتخابات النادي المقبلة، أن يطرح الثقة في نفسه، والدعوة لانتخابات حرة، ليعرف حجمه الحقيقي بين أعضاء الجمعية العمومية المحترمين في نادي الزمالك، وجموع ملايين محبي وعشاق الفانلة البيضاء، الذين وصل بهم الأمر إلى حد الضجر، بعد أن اختطف النادي، وجرده من أبنائه المخلصين".

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وتابع: "وضعت اسم الزمالك الكبير، في منطقة لا يمكن أن يقبلها على نفسه كل من يعشق الكيان المحترم".

وأضاف: "أقول لهذا الشخص: لو كانت لديك شجاعة حقيقية، وقررت الدعوة لانتخابات مبكرة، سأكون بفضل الله في انتظارك، مرشحا على منصب الرئيس، لكي تعرف حجمك الحقيقي، بين الجميع، وأتعهد بعودة النادي لأبنائه المخلصين وجماهيره وإيقاف سلسلة الخسائر والانكسارات خاصة الإجراءات القانونية والمالية التي تسببت في تحمل الزمالك وأبنائه وعشاقه، الكثير من الآلام والطعنات".

وأكمل: "أنتظر أيضا سقوط الجدار العازل الذي تحتمي خلفه الحصانة مع كل تجاوز وسباب وقذف وإهانة وتطاول، ترتكبها في حقي وحق كل من يتصدى لأكاذيبك ومهاتراتك، وأثق أن درع الحصانة، لن يحمي بعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، إلا كل نائب محترم، يسعى للحفاظ على مكتسبات هذا الشعب ومقدراته".

واختتم سليمان بيانه قائلا: "في هذه اللحظة، ومع انقشاع الغيمة، ستنكشف كل الحقائق، وتسقط ورقة التوت التي تحتمي بها، ويتهاوى القناع عن المهازل التي ارتكبتها، ويعلم الجميع أين تم إهدار 3,5 مليار جنيه، من أموال الزمالك، خلال 5 سنوات فقط، سيطرت فيها أنت وأبناؤك، على القلعة البيضاء.. إن غدا لناظره قريب".

وكان أحمد سليمان قد ترشح لمنصب الرئيس في الانتخابات الماضية، لكنه خسر أمام مرتضى منصور رئيس النادي الحالي.

المصدر: "فيسبوك"