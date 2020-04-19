شاهد.. أفضل مراوغة بالكعب في تاريخ ريال مدريد

مر على ريال مدريد نجوم مميزون وكثيرون، ولكن القليل منهم من نجح في ترك بصمته داخل النادي سواء بإنجازاتهم، أو أهدافهم أو حتى بمراوغاتهم.

وأحد هؤلاء النجوم، لاعب الوسط الأرجنتيني المعتزل فيرناندو ريدوندو، الملقب بـ"المراوغ بالكعب".

واقترن اسم ريدوندو، ىهذا اللقب، قبل 20 عاما، وبالتحديد في شهر أبريل من عام 2000، بعد مراوغته الشهيرة خلال مواجهة جمعت بين ريال مدريد ومضيفه مانشستر يونايتد، في إياب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

مباراة الذهاب في البرنابيو انتهت بالتعادل السلبي، وعلى ملعب "أولد ترافورد"، تقرر كل شيء، حيث تمكن ريال مدريد من الفوز بنتيجة 3-2، وكان ريدوندو نجم تلك المباراة، بعدما اخترع لقطة فنية رائعة بالكعب لتخلص من منافسه ومنح كرة "مقشرة" إلى المهاجم الإسباني راؤول غونزاليس، الذي وضعها في الشباك بلمسة واحدة.

واختارت جماهير ريال مدريد خلال استفتاء على أفضل مراوغة بالكعب في تاريخ النادي الملكي، مراوغة ريدوندو، بنيله 51 من الأصوات.

يذكر أن ريدوندو رحل عن ريال مدريد في العام 2000 لينضم لنادي ميلان قبل اعتزاله في 2004.

المصدر: sports.ru + RT